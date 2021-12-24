Двух красноярцев будут судить за мошенничество при размене денег в магазинах Томска

Красноярские следователи закончили расследовать уголовное дело в отношении двух местных жителей, которых обвинили в 36 случаях мошенничества на сумму более чем 900 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Красноярскому краю.

В ходе следствия было установлено, что в 2019 году обвиняемые разработали план «обогащения», разменивая деньги в магазинах Томска, Хакасии и Красноярского края.

«Согласно разработанной схеме, один из мужчин обращался к сотрудникам магазинов с просьбой разменять мелкие купюры на крупные. Граждане, получая сумму, необходимую к размену, не досчитывались 100 или 50 рублей и возвращали деньги для повторного пересчета. Злоумышленник при этом, используя свои навыки ловкости рук и делая вид, что добавляет банкноты, подгибал часть купюр, незаметно вытаскивал их из общей стопки, и возвращал разменщику неполную сумму», — говорится в сообщении.

Другой фигурант дела в это время отвлекал продавцов разговорами, чтобы те не пересчитывали полученную наличность, а у сообщника была возможность скрыться.

Сейчас уголовное дело по статье «Мошенничество» направлено в прокуратуру края для утверждения обвинительного заключения, после чего будет передано в суд.

Один из обвиняемых находится под стражей, второй – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.