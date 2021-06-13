Двух финансовых нелегалов выявили в Томской области с начала года

В I квартале 2021 года в Томской области выявили двух финансовых нелегалов. Одна компания обладала признаками финансовой пирамиды, другая — черного кредитора, который незаконно использовал в своем наименовании словосочетание микрокредитная компания (МКК), сообщает томское отделение Центробанка.

Эксперты отмечают, что пирамиды часто маскируются под потребительские кооперативы и инвестиционные проекты, обещают различные бонусы. Но объединяют их то, что они всегда обещают доходность выше рыночного уровня, активно и агрессивно себя рекламируют, в том числе через мессенджеры и аккаунты в соцсетях. При этом, лицензия на финансовую деятельность у них отсутствует.





С 1 июня Центробанк публикует список компаний с признаками нелегальной деятельности, чтобы граждане смогли вовремя сориентироваться и не попасть в ловушки злоумышленников.





«Чем скорее у томичей сформируется устойчивая привычка проверять финансовую организацию так же, как срок годности на пакете с молоком, тем меньше станет случаев «отравлений» некачественными финансовыми услугами. Теперь на сайте Банка России можно не только посмотреть, входит ли участник финансового рынка в государственный реестр или имеет лицензию Банка России, но и проверить его в списке компаний с признаками нелегальной деятельности. Если компания есть в этом списке, значит с ней ни в коем случае нельзя иметь дел. Эти два уровня проверки организаций я рекомендую проходить всем людям прежде, чем доверять свои сбережения или брать в долг», — комментирует управляющий Отделением Томск Банка России Елена Петроченко.





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