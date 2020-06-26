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26 июня,
2020
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Двойка по государственному языку: бюллетень о поправках в Конституции напечатан с ошибкой

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Бюллетень для голосования по поправкам в Конституции РФ, которое началось 25 июня, напечатан с ошибкой. «Вы одобряете изменения в КонституциЮ  Российской Федерации», — спрашивают у избирателя. Слово «Конституция» в данном случае употребляется в винительном падеже. Между тем грамматическая конструкция требует предложного. С точки зрения правил русского языка верно было бы «Вы одобряете изменения в КонституциИ  Российской Федерации».

Двойка по государственному языку: бюллетень о поправках в Конституции напечатан с ошибкой
Двойка по государственному языку: бюллетень о поправках в Конституции напечатан с ошибкой

Пользователи соцсетей уже с интересом обсуждают этот феномен, высказывают различные предположения.

Александр Шмелев: «Для примера можно заменить незнакомое слово "конституция" на более знакомое слово "Россия" с таким же окончанием. Как надо спрашивать: "вы одобряете изменения в России?" или "вы одобряете изменения в Россию"? "Изменения в Российской Федерации" или "изменения в Российскую Федерацию"? Ответ очевиден!


Ни для кого из устроителей этого «голосования»— от Путина и Памфиловой до рядовых сотрудников, печатавших бюллетени— РУССКИЙ ЯЗЫК РОДНЫМ ЯЗЫКОМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ. Скорее всего, это какие-то иностранные шпионы, в целом неплохо изучившие русский в своих разведшколах, но в мелочах постоянно прокалывающиеся».

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Напомним, что п.1 статьи 68 Конституции РФ, в которую тоже вносятся правки, в новой редакции гласит: «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации».

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