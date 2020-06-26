Двойка по государственному языку: бюллетень о поправках в Конституции напечатан с ошибкой

Бюллетень для голосования по поправкам в Конституции РФ, которое началось 25 июня, напечатан с ошибкой. «Вы одобряете изменения в Конституци Ю Российской Федерации», — спрашивают у избирателя. Слово «Конституция» в данном случае употребляется в винительном падеже. Между тем грамматическая конструкция требует предложного. С точки зрения правил русского языка верно было бы «Вы одобряете изменения в Конституци И Российской Федерации».

Александр Шмелев: «Для примера можно заменить незнакомое слово "конституция" на более знакомое слово "Россия" с таким же окончанием. Как надо спрашивать: "вы одобряете изменения в России?" или "вы одобряете изменения в Россию"? "Изменения в Российской Федерации" или "изменения в Российскую Федерацию"? Ответ очевиден!







Ни для кого из устроителей этого «голосования»— от Путина и Памфиловой до рядовых сотрудников, печатавших бюллетени— РУССКИЙ ЯЗЫК РОДНЫМ ЯЗЫКОМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ. Скорее всего, это какие-то иностранные шпионы, в целом неплохо изучившие русский в своих разведшколах, но в мелочах постоянно прокалывающиеся».