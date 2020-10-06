Дворец творчества детей и молодёжи отметил 95 лет

Сегодня, 6 октября, во Дворце творчества детей и молодёжи отметили День Учителя и 95-летие Дворца. Мэр Томска Иван Кляйн в своём видеообращении отметил, что именно во Дворце многие поколения юных томичей постигали навыки художественного и научного творчества, учились мастерить руками, дружить и получали опыт, который впоследствии многим пригодился в профессиональной жизни.

Ранее к 95-летию учреждения в свет вышла электронная книга «Дворец – это люди. 95 лет – 95 лиц» с рассказами и воспоминаниями выпускников, педагогов разных лет. Скачать электронную книгу в формате pdf можно по ссылке: https://yadi.sk/d/P0QHZpH5SkGz7A

«Особенность этой книги в том, что она не содержит в себе сухих юбилейных итогов и отчетов, но состоит из историй от первого лица, - рассказывает директор Дворца творчества детей и молодежи Татьяна Гришаева. – Изначально рабочее название книги звучало именно так: истории от первого лица. И лишь потом, когда в большей части рассказов мы услышали что главное, что принёс в жизнь каждого героя наш Дворец - это общение с замечательными людьми и крепкая дружба, то и родилось название «Дворец- это люди».





Герои книги, абсолютно разные люди: кто-то обучался во Дворце ещё во времена Советского союза, кто-то работал здесь в качестве педагога. Есть истории людей, которые связали с Дворцом свою жизнь совсем недавно, а есть рассказы выпускников, которые не застали пионерского прошлого. К слову сказать, среди выпускников Дворца и создатель телекомпании ТВ2 Аркадий Майофис.