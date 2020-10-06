Добрые новости
06 октября,
2020
2
фото
Новости

Дворец творчества детей и молодёжи отметил 95 лет

ТВ2
ТВ2
26 минут назад

Сегодня, 6 октября, во Дворце творчества детей и молодёжи отметили День Учителя и 95-летие Дворца.

Мэр Томска Иван Кляйн в своём видеообращении отметил, что именно во Дворце многие поколения юных томичей постигали навыки художественного и научного творчества, учились мастерить руками, дружить и получали опыт, который впоследствии многим пригодился в профессиональной жизни.

Дворец творчества детей и молодёжи отметил 95 лет

Ранее к 95-летию учреждения в свет вышла электронная книга «Дворец – это люди. 95 лет – 95 лиц» с рассказами и воспоминаниями выпускников, педагогов разных лет. Скачать электронную книгу в формате pdf можно по ссылке: https://yadi.sk/d/P0QHZpH5SkGz7A

«Особенность этой книги в том, что она не содержит в себе сухих юбилейных итогов и отчетов, но состоит из историй от первого лица, - рассказывает директор Дворца творчества  детей и молодежи Татьяна Гришаева. – Изначально рабочее название книги звучало именно так: истории от первого лица. И лишь потом, когда в большей части рассказов мы услышали что главное, что принёс в жизнь каждого героя наш Дворец - это общение с замечательными людьми и крепкая дружба, то и родилось название «Дворец- это люди».


Герои книги, абсолютно разные люди: кто-то обучался во Дворце ещё во времена Советского союза, кто-то работал здесь в качестве педагога. Есть истории людей, которые связали с Дворцом свою жизнь совсем недавно, а есть рассказы выпускников, которые не застали пионерского прошлого. К слову сказать, среди выпускников Дворца и создатель телекомпании ТВ2 Аркадий Майофис.

Дворец творчества детей и молодёжи отметил 95 лет

Теперь сотрудники ДТДиМ начинают готовиться к предстоящему 100-летию Дворца и задумывают новую книгу о людях, в судьбе которых Дворец сыграл значимую роль.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.