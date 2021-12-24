Тела двоих погибших обнаружили в тире в Томске. Фото

Два тела с огнестрельными ранениями обнаружили в стрелковом центре «Полигон» на проспекте Фрунзе, сообщает журналист ТВ2.

По данным Телеграмм-канала Shot, один из посетителей застрелил из пистолета «Глок» инструктора, а после этого выстрелил в себя.

Сейчас на месте работают следователи, приехала «скорая».

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.