Тела двоих погибших обнаружили в тире в Томске. Фото

Два тела с огнестрельными ранениями обнаружили в стрелковом центре «Полигон» на проспекте Фрунзе, сообщает журналист ТВ2.
По данным Телеграмм-канала Shot, один из посетителей застрелил из пистолета «Глок» инструктора, а после этого выстрелил в себя.
Сейчас на месте работают следователи, приехала «скорая».
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
По информации редакции, в данном тире периодически проходят соревнования по практической стрельбе среди сотрудников правоохранительных органов и силовых ведомств.