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Новости

Тела двоих погибших обнаружили в тире в Томске. Фото

ТВ2 ТВ2

Два тела с огнестрельными ранениями обнаружили в стрелковом центре «Полигон» на проспекте Фрунзе, сообщает журналист ТВ2.

По данным Телеграмм-канала Shot, один из посетителей застрелил из пистолета «Глок» инструктора, а после этого выстрелил в себя.

Сейчас на месте работают следователи, приехала «скорая».

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По информации редакции, в данном тире периодически проходят соревнования по практической стрельбе среди сотрудников правоохранительных органов и силовых ведомств.

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