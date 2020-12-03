Добрые новости
03 декабря,
2020
1
фото
Новости

Двоих томичей осудили за избиение мужчины, который сделал им замечание

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Ленинский районный суд приговорил двух томичей к реальному сроку заключения за избиение мужчины цепью во дворе дома. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Двоих томичей осудили за избиение мужчины, который сделал им замечание

«Мужчина гулял с малолетним ребенком возле дома, в котором проживает, и увидел, как незнакомый парень под окнами дома справляет нужду, в связи с чем сделал ему замечание, на что парень ударил его по лицу и попытался избить. Мужчина смог отразить нападение, но молодой человек позвал на помощь своего знакомого, который находился неподалеку. Оба стали избивать потерпевшего с использованием металлической цепи, после того как один из нападавших нанес удар ногой в грудь потерпевшего, последний упал на бетонную дорожку и ударился о нее головой», — говорится в сообщении.


Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью, и он провел длительное время в больнице. В итоге суд признал избивших мужчину томичей виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 111 УК РФ. И назначил наказание в виде реального лишения свободы. Одному осужденному дали четыре года, другому – пять лет.


В настоящее время приговор суда обжалуется осужденными и стороной защиты.

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.