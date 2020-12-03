Двоих томичей осудили за избиение мужчины, который сделал им замечание

Ленинский районный суд приговорил двух томичей к реальному сроку заключения за избиение мужчины цепью во дворе дома. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Мужчина гулял с малолетним ребенком возле дома, в котором проживает, и увидел, как незнакомый парень под окнами дома справляет нужду, в связи с чем сделал ему замечание, на что парень ударил его по лицу и попытался избить. Мужчина смог отразить нападение, но молодой человек позвал на помощь своего знакомого, который находился неподалеку. Оба стали избивать потерпевшего с использованием металлической цепи, после того как один из нападавших нанес удар ногой в грудь потерпевшего, последний упал на бетонную дорожку и ударился о нее головой», — говорится в сообщении.





Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью, и он провел длительное время в больнице. В итоге суд признал избивших мужчину томичей виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 111 УК РФ. И назначил наказание в виде реального лишения свободы. Одному осужденному дали четыре года, другому – пять лет.





В настоящее время приговор суда обжалуется осужденными и стороной защиты.