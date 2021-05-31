Двое томичей прошли во второй тур экзаменов в ГИТИС по итогам онлайн-прослушивания

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Томские и сибирские абитуриенты, которые хотят стать профессиональными актерами, поучаствовали в онлайн-мастерской ГИТИС в Сибирском федеральном округе. По итогам прослушивания участники разобрали ошибки и получили советы для успешного поступления от преподавателя ГИТИСа, кинорежиссера и сценариста Натальи Назаровой, а самые талантливые и подготовленные ребята прошли сразу во второй тур вступительных испытаний в известный театральный вуз.

Такие мастер-классы и отбор в ГИТИС проводят для томичей не первый год. В 2019 году мероприятие прошло очно на площадке Центра культуры ТГУ, а в этом году участие в нем стало еще более доступным для сибирских абитуриентов за счет перемещения в онлайн-формат. Ежегодно идея мастер-классов от преподавателей реализуется под эгидой творческо-благотворительного проекта МТС «Поколение М».

Нынешние предварительные онлайн-прослушивания на актерский факультет ГИТИСа проходили 26 мая на площадке сервиса Zoom. Ребята, которые готовятся к поступлению в театральные вузы, предварительно бесплатно зарегистрировались на платформе и подготовили обязательную программу. Каждому участнику нужно было рассказать отрывок из прозаического произведения, стихотворение и басню, по желанию исполнить песню и сыграть на музыкальном инструменте.

Выступление слушали и оценивали преподаватели ГИТИСа Наталья и Геннадий Назаровы. Они рассказывали участникам о допущенных или возможных ошибках, давали рекомендации по выбору произведений, подходящих конкретному абитуриенту, лайфхаки для выгодной подачи материала перед приемной комиссией в вузе, рассказывали, на что обращают внимание преподаватели, когда слушают выступления. Кто-то получал дополнительное творческое задания. Так, некоторых участников Наталья Назарова просила экспромтом придумать и рассказать монолог от лица какого-то предмета. Например, монолог чайной ложки или молотка. Это задание помогало многим зажатым из-за волнения абитуриентам раскрыться.

Всего в онлайн-прослушивании приняли участие около ста ребят из сибирских городов и сел: Томска, Красноярска, Омска, Новосибирска, Тюмени, Улан-Удэ, Иркутска и других. Из Томска в прослушивании участвовали более 10 человек. Кто-то из участников заканчивает школу и мечтает стать актером, кто-то уже пробовал поступать в предыдущие годы либо получил другую специальность и решил поступить в театральный вуз. Возрастной диапазон участников-томичей — от 15 до 35 лет. Самая старшая участница Екатерина Ерофеева работает воспитателем в детском саду, пишет стихи и не оставляет мечты стать профессиональной актрисой.

Как объявила МТС, по итогам выступлений Наталья Назарова и Геннадий Назаров рекомендовали во второй тур поступления на актерский факультет ГИТИСа двоих томичей — Анну Аверкову и Данила Захарова, которые примут участие в дальнейших испытаниях в Москве уже 13 июня.



«Сколько я себя помню, мечтаю о сцене. В 2019 году я уже участвовал в очном прослушивании, которое проводилось МТС и ГИТИСом в Томске. Тогда пройти во второй тур, увы, не получилось. Когда в середине мая этого года я узнал, что будет шанс поработать с мастерами ГИТИСа, сразу записался на онлайн-прослушивание. Я прочитал отрывок из рассказа Чехова «Братец», выполнил задание-экспромт – рассказал монолог от имени секундной стрелки, а также исполнил песню группы Браво «Этот город». Счастлив, что Наталья и Геннадий оценили мое выступление и дали рекомендации на второй тур!» — поделился 19-летний томич Данил Захаров.

Кроме того, ребята от 15 лет, которые занимаются в театральных школах, кружках и студиях и хотят усовершенствовать свои навыки актерского мастерства, получили в рамках проекта «Поколение М» консультацию от Натальи Назаровой и актера театра и кино, преподавателя ГИТИСа Геннадия Назарова.

Консультации и онлайн-прослушивания реализуются в рамках проекта «Поколение М». Это благотворительная программа, которую создала и реализует компания МТС в партнерстве с крупными творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры. Проект объединил в себе сразу две идеи: помочь талантливым ребятам из регионов России развивать творческие способности и параллельно помогать в лечении тяжелобольным детям.