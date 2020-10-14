Двое томичей пойдут под суд за вымогательство денег у сироты

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух 20-летних томичей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По версии следствия, в конце октября 2019 обвиняемые, зная о наличии у оставшегося без родительского попечения 17-летнего томича денежных средств, полученных в рамках государственной поддержки, разработали план их похищения. С этой целью один из обвиняемых, представившись сотрудником органов внутренних дел, потребовал от подростка передачи денежных средств в размере 50 тысяч рублей под угрозой применения насилия и привлечения к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотических средств, к которому несовершеннолетний не имел никакого отношения. Второй обвиняемый, скрывая свое знакомство с соучастником, убеждал потерпевшего в реальности исполнения этой угрозы», — говорится в сообщении.







Передаче денег помешали полицейские и сотрудники образовательного учреждения, где учился потерпевший. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд.