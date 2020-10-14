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14 октября,
2020
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Новости

Двое томичей пойдут под суд за вымогательство денег у сироты

ТВ2
ТВ2
27 минут назад

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух 20-летних томичей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Двое томичей пойдут под суд за вымогательство денег у сироты

«По версии следствия, в конце октября 2019 обвиняемые, зная о наличии у оставшегося без родительского попечения 17-летнего томича денежных средств, полученных в рамках государственной поддержки, разработали план их похищения. С этой целью один из обвиняемых, представившись сотрудником органов внутренних дел, потребовал от подростка передачи денежных средств в размере 50 тысяч рублей под угрозой применения насилия и привлечения к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотических средств, к которому несовершеннолетний не имел никакого отношения. Второй обвиняемый, скрывая свое знакомство с соучастником, убеждал потерпевшего в реальности исполнения этой угрозы», — говорится в сообщении.


Передаче денег помешали полицейские и сотрудники образовательного учреждения, где учился  потерпевший.  Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд.

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