Двое томичей пострадали в ночном ДТП на проспекте Ленина

Водитель автомобиля BMW не справился с управлением, когда ехал по проспекту Ленина, и врезался в фонарный столб. С травмами водителя и пассажира увезли в больницу, сообщает пресс-служба областного УМВД.

По предварительным данным, 14 августа в 22.30 28-летний водитель, управляя автомобилем BMW, двигаясь по проспекту Ленина со стороны улицы Пролетарская в направлении улицы Дальне-Ключевская, не справился с управлением, врезался в фонарный столб.







В результате ДТП водитель и 31-летний пассажир с травмами доставлены в медицинское учреждение.





Сотрудники ГИБДД ищут свидетелей данной аварии и просят обращаться по адресу Иркутский тракт, 198/1, кабинет 308, или в дежурную часть по телефонам 664-422, 664-424.