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15 августа,
2020
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Двое томичей пострадали в ночном ДТП на проспекте Ленина

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Водитель автомобиля  BMW не справился с управлением, когда ехал по проспекту Ленина, и врезался в фонарный столб. С травмами водителя и пассажира увезли в больницу, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Двое томичей пострадали в ночном ДТП на проспекте Ленина
Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

По предварительным данным, 14 августа в 22.30 28-летний водитель, управляя автомобилем BMW, двигаясь по проспекту Ленина со стороны улицы Пролетарская в направлении улицы Дальне-Ключевская,  не справился с управлением, врезался в фонарный столб.


В результате ДТП водитель и 31-летний пассажир с травмами доставлены в медицинское учреждение.


Сотрудники ГИБДД ищут свидетелей данной аварии и просят обращаться по адресу Иркутский тракт, 198/1, кабинет 308, или в дежурную часть по телефонам 664-422, 664-424.

Двое томичей пострадали в ночном ДТП на проспекте Ленина
Фото: пресс-служба УМВД по Томской области
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