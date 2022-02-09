Коронавирус в Томской области: данные на 9 февраля

В Томской области за сутки зафиксировали 981 случай заражения коронавирусом, 131 человек выздоровел. Госпитализированы 229 жителей региона, также сообщается о двух смертях от ковида.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 75 315 человек, 64 978 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 718 человек. В эту статистику не входит Северск, в закрытом городе за время пандемии выявили 21 566 подтверждённых случаев COVID-19, выздоровели 17 956 человек.

По всей России за сутки выявили 183 103 случая заражения COVID-19 — это новый максимум за все время пандемии. Число выздоровевших после заражения коронавирусом возросло за сутки на 97 163. Умерли 669 пациентов.