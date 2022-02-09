Коронавирус в Томской области: данные на 9 февраля

В Томской области за сутки зафиксировали 981 случай заражения коронавирусом, 131 человек выздоровел. Госпитализированы 229 жителей региона, также сообщается о двух смертях от ковида.
Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 75 315 человек, 64 978 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 718 человек. В эту статистику не входит Северск, в закрытом городе за время пандемии выявили 21 566 подтверждённых случаев COVID-19, выздоровели 17 956 человек.
По всей России за сутки выявили 183 103 случая заражения COVID-19 — это новый максимум за все время пандемии. Число выздоровевших после заражения коронавирусом возросло за сутки на 97 163. Умерли 669 пациентов.
Всего за время пандемии в стране выявили более 13,3 млн случаев заражения ковидом, 10,8 млн человек выздоровели. По оперативной статистике, за время пандемии от коронавируса умерли 337 390 россиян.
Напомним, с 1 февраля в Томской области в связи с ростом заболеваемости ковидом приостановлена плановая медицинская помощь (исключение — пациенты, для которых отсрочка медицинской помощи критична). Заполняемость посадочных мест на всех досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятиях не должна превышать 50%.
Предприятиям и организациям запрещено проводить собрания коллективов и другие массовые мероприятия. Школы, в которых 1% учеников или 10% работников заболели COVID-19, переводятся на дистанционное обучение.