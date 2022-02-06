Двое томичей умерли от коронавируса за сутки

980 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Томской области за сутки. Госпитализировано 159 жителей региона, два человека умерли.

Всего за время пандемии коронавируса в Томской области ковидом переболели 72 376 жителей региона (без учета данных по Северску), 64 574 пациента выздоровели, 713 умерли. При этом, согласно данным Росстата, только с марта 2020 года по ноябрь 2021 в Томской области от ковида умерли 2485 человек.

По данным ФМБА России на 5 февраля, в закрытом городе с начала пандемии зарегистрировано 19 788 случаев, выздоровели 17 608 человек.