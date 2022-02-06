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Двое томичей умерли от коронавируса за сутки

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980 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Томской области за сутки. Госпитализировано 159 жителей региона, два человека умерли.

Всего за время пандемии коронавируса в Томской области ковидом переболели 72 376 жителей региона (без учета данных по Северску), 64 574 пациента выздоровели, 713 умерли. При этом, согласно данным Росстата, только с марта 2020 года по ноябрь 2021 в Томской области от ковида умерли 2485 человек.

По данным ФМБА России на 5 февраля, в закрытом городе с начала пандемии зарегистрировано 19 788 случаев, выздоровели 17 608 человек.

В России за последние сутки выявлен 180 071 случай заражения коронавирусом — это новый суточный рекорд. В респираторные госпитали по всей стране попали 12 749 человек — на 5-6 тысяч меньше, чем в среднем за последние 4 дня. Зафиксирован 661 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 59 583 человека. Всего на сегодняшний день в России коронавирусом заболели больше 12,8 млн человек. По данным оперштаба, от коронавируса умерли 335 414 россиян, выздоровели 10,5 млн человек.

Рекорды суточной заболеваемости ковидом обновляются в России уже почти две недели. Это вызвано распространением в России омикрон-штамма. По состоянию на 3 февраля он был обнаружен в 83 регионах России. По данным Роспотребнадзора, рост заболеваемости коронавирусом в РФ продолжится еще некоторое время. Эксперты ожидают, что пик заболеваемости наступит к середине февраля, тогда показатели суточной заболеваемости могут быть очень высокими.

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