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Главная Новости Двое сотрудников МЧС Томской области получили государственные награды
Новости

Двое сотрудников МЧС Томской области получили государственные награды

ТВ2
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2 часа назад

Двое сотрудников Главного управления МЧС России по Томской области — Максим Козлов и Денис Лисенков — удостоены государственных наград Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

Автор:  пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, указом президента России начальник службы пожаротушения областного ГУ МЧС России, подполковник внутренней службы Максим Козлов награжден медалью «За отвагу на пожаре». А командиру отделения пятой пожарно-спасательной части Томска, прапорщику внутренней службы Денису Лисенкову вручена медаль «За спасение погибавших».

Оба пожарных участвовали в тушении крупного пожара, который произошел в Томске 8 ноября 2019 года на улице Ивана Черных, 66. В 19-этажном жилом доме горела квартира на 12 этаже, огонь распространялся по фасаду дома, верхние этажи были сильно задымлены. Благодаря грамотному руководству и распределению личного состава по боевым участкам был спасен 71 человек, из них 15 детей. Не было допущено гибели людей, от отравления продуктами горения легкой степени тяжести пострадал один человек.

Автор:  пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области
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