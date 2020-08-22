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22 августа,
2020
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Двое скончались, 51 человек заболел COVID-19 в Томской области

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у еще 51 жителя региона, двое заболевших скончались, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Двое скончались, 51 человек заболел COVID-19 в Томской области

Выздоровели за сутки в нашем регионе 102 пациента. Общее число заболевших за все время увеличилось до 5242 человек, выздоровевших – 4105. Число умерших от инфекции выросло до 59. За последние сутки по заключению патологоанатомов COVID-19 стал причиной смерти двоих жителей региона.


«Умершие входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям сердечно-сосудистой системы, один из них также страдал хронической болезнью почек. У обоих инфекция осложнялась тяжелой двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком», — уточнил оперштаб.


Всего за сутки в России, по официальным данным, инфекцию выявили у 4921 человека в 83 регионах.

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