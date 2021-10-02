Двое пострадали в ДТП на путепроводе в Томске

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей произошло на путепроводе по улице Пушкина в Томске, сообщают в региональном УМВД. В больницу доставлены водители двух машин.

2 октября около 10:20 на улице Пушкина, 57, произошло столкновение трех автомобилей — Nissan, Hyundai и Lada.