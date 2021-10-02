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Двое пострадали в ДТП на путепроводе в Томске

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Дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей произошло на путепроводе по улице Пушкина в Томске, сообщают в региональном УМВД. В больницу доставлены водители двух машин.

2 октября около 10:20 на улице Пушкина, 57, произошло столкновение трех автомобилей — Nissan, Hyundai и Lada.

Как пояснили в ГУ МЧС по Томской области, пожарные деблокировали одного из водителей и отключили аккумуляторную батарею. 

«В результате произошедшего двух водителей 1973 и 1998 года рождения для осмотра доставили в медицинское учреждение», — отметили в пресс-службе.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

Автор:  УМВД по региону
Автор:  УМВД по региону
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