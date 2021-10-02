Двое пострадали в ДТП на путепроводе в Томске

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей произошло на путепроводе по улице Пушкина в Томске, сообщают в региональном УМВД. В больницу доставлены водители двух машин.
2 октября около 10:20 на улице Пушкина, 57, произошло столкновение трех автомобилей — Nissan, Hyundai и Lada.
Как пояснили в ГУ МЧС по Томской области, пожарные деблокировали одного из водителей и отключили аккумуляторную батарею.
«В результате произошедшего двух водителей 1973 и 1998 года рождения для осмотра доставили в медицинское учреждение», — отметили в пресс-службе.
На месте работают сотрудники ГИБДД.