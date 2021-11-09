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  3. Двое подростков задержаны по делу об убийстве пожилого мужчины в селе Вороново
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Двое подростков задержаны по делу об убийстве пожилого мужчины в селе Вороново

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Управление Следственного комитета Томской области сообщило о задержании в Кожевниковском районе двоих подростков 2005 и 2006 годов рождения. Их подозревают в убийстве 75-летнего мужчины.

Автор:  СК по Томской области

Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в его квартире в Вороново 4 ноября. После этого региональное управление СК возбудило дело об убийстве (статья 105 УК). 

«В течение непродолжительного времени были установлены и задержаны подозреваемые в совершении данного преступления лица. Ими оказались двое несовершеннолетних жителей села Вороново Кожевниковского района 2005 г.р. и 2006 г.р.», — сообщает ведомство.

По данным следствия, оба подростка признали вину: они рассказали, что проникли в квартиру мужчины, чтобы ограбить его. Пенсионера связали и стали избивать, после этого подростки забрали украденное и ушли. Сейчас расследование дела продолжается, в ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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