Двое подростков задержаны по делу об убийстве пожилого мужчины в селе Вороново

Управление Следственного комитета Томской области сообщило о задержании в Кожевниковском районе двоих подростков 2005 и 2006 годов рождения. Их подозревают в убийстве 75-летнего мужчины.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в его квартире в Вороново 4 ноября. После этого региональное управление СК возбудило дело об убийстве (статья 105 УК).

«В течение непродолжительного времени были установлены и задержаны подозреваемые в совершении данного преступления лица. Ими оказались двое несовершеннолетних жителей села Вороново Кожевниковского района 2005 г.р. и 2006 г.р.», — сообщает ведомство.

По данным следствия, оба подростка признали вину: они рассказали, что проникли в квартиру мужчины, чтобы ограбить его. Пенсионера связали и стали избивать, после этого подростки забрали украденное и ушли. Сейчас расследование дела продолжается, в ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение и изберут меру пресечения.