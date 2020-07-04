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04 июля,
2020
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Двое парней утонули в Томи в районе Коларово

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Парни 2004 и 1997 годов рождения утонули в реке Томь в районе Коларово, сообщили ТВ2 МЧС по региону.

Вчера вечером поступило сообщение, что в районе Коларово Томского района утонули двое молодых людей 1997 и 2004 годов рождения. На поиски привлекались водолазы Томской областной поисково-спасательной службы. Сегодня утром тела были найдены, — отметили в ведомстве. 

Двое парней утонули в Томи в районе Коларово
Фото: МЧС по Томской области

Напомним, в конце июня региональный МЧС сообщил о гибели ребенка, который купался в Томи в районе улицы Мельничной. СК возбудил по факту смерти уголовное дело. Сотрудники мэрии, ГИМС и частного охранного предприятия «Айсберг» патрулируют томские водоемы.


Как рассказали в МЧС, с начала летнего сезона в водоемах Томской области погибли девять человек. 


Также в МЧС просят томичей соблюдать требования безопасности на отдыхе: постоянно присматривать за детьми, а также за людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения; не купаться в запрещенных местах, где не просматривается дно и наблюдается сильное течение. 


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