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19 апреля,
2020
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Двое пациентов с коронавирусом в Томске подключены к аппаратам ИВЛ

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Двое пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, передает региональный оперштаб. За сутки в регионе выявили пять новых случаев заражения коронавирусом. 

Двое пациентов с коронавирусом в Томске подключены к аппаратам ИВЛ
Фото: областная администрация

Все выявленные за сутки пациенты с COVID-19 контактировали с ранее заболевшими и госпитализированными пациентами. Их состояние удовлетворительное.


Всего в больницы Томской области с респираторными заболеваниями госпитализированы  150 человек. В медсанчасти № 2 Томска проходят лечение 111 человек (анализы на коронавирус у 77 пациентов отрицательные, у девяти положительные, у 25-ти на исследовании). В больнице № 3 Томска – 26 (анализы на коронавирус у 13 пациентов отрицательные, у шести положительные, семь в работе). В детской инфекционной больнице имени Сибирцева – шесть (у всех анализы на коронавирус отрицательные). В Колпашевской районной больнице – четыре (у всех анализы на коронавирус отрицательные).


В инфекционных отделениях больниц других муниципальных образований госпитализированных с респираторными заболеваниями нет.


В обсерваторе на 14-дневном карантине находятся 35 человек, заболевших нет.


В Томской области зарегистрированы 29 случаев заболевания коронавирусом: четыре человека выздоровели, 25 находятся на лечении. 


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