Двое малышей родились в томском респираторном госпитале для больных COVID-19
Двое мальчиков родились в респираторном госпитале медико-санитарной части №2. Одна из мам имела подверженный коронавирус, у второй роженицы он не подтвердился. Оба малыша родились здоровыми, сообщили в Облздраве.
Роды принимали акушеры-гинекологи, которые работают на базе госпиталя. Там для потенциальных рожениц заранее организовали акушерский пост, в котором работают медики из томских роддомов и перинатального центра. Как уточняют в Облздраве, здесь оборудовали смотровой кабинет, операционную, родзал и комнату для младенцев. Они оснащены всем нужным оборудование, в том числе аппаратами УЗИ КТГ.
По словам акушер-гинеколога Юлии Сафроновой, обоим роженицам провели кесарево сечения, операции завершились успешно. После новорожденных в сопровождении специальной неонатологической бригады доставили в областной перинатальный центр для медобследования и наблюдения.
«Оба мальчика находились в удовлетворительном состоянии, — сообщил главный врач областного перинатального центра им. И.Д. Евтушенко Игорь Степанов. — Дети были помещены в индивидуальные изолированные (мельцеровские) боксы, были взяты мазки на COVID-19. После получения двукратных отрицательных результатов ПЦР-тестов на первый и третий дни, ребятишек перевели под наблюдение врачей отделения патологии новорожденных».
По словам Игоря Степанова, врачи перинатального центра поддерживали связь с мамами детей. Сейчас одного из новорожденных уже выписали.
Отметим, по информации регионального департамента здравоохранения, в респираторном госпитале МСЧ №2 находятся еще девять беременных.
Всего, по данным на 2 июля 2020 года, в Томской области зарегистрированы 739 случаев заболевания коронавирусом: 385 на лечении (298 в стационарах, 87 на самоизоляции), 340 выздоровели, 14 умерли.
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