Двое малышей родились в томском респираторном госпитале для больных COVID-19

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Двое мальчиков родились в респираторном госпитале медико-санитарной части №2. Одна из мам имела подверженный коронавирус, у второй роженицы он не подтвердился. Оба малыша родились здоровыми, сообщили в Облздраве.

Фото: телеграм-канал "Область здоровья"

Роды принимали акушеры-гинекологи, которые работают на базе госпиталя. Там для потенциальных рожениц заранее организовали акушерский пост, в котором работают медики из томских роддомов и перинатального центра. Как уточняют в Облздраве, здесь оборудовали смотровой кабинет, операционную, родзал и комнату для младенцев. Они оснащены всем нужным оборудование, в том числе аппаратами УЗИ КТГ.

По словам акушер-гинеколога Юлии Сафроновой, обоим роженицам провели кесарево сечения, операции завершились успешно. После новорожденных в сопровождении специальной неонатологической бригады доставили в областной перинатальный центр для медобследования и наблюдения.