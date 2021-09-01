Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Двое маленьких детей умерли в Красноярском крае. Причиной могли стать съеденные роллы
Новости

Двое маленьких детей умерли в Красноярском крае. Причиной могли стать съеденные роллы

ТВ2 ТВ2

Двое маленьких детей погибли в Красноярском крае. Правоохранительные органы проверяют версию об отравлении продуктами. По информации телеграм-канала Baza, днем ранее мать накормила троих своих детей роллами и суши из кафе, в котором она работает. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По версии следствия,  30 августа 2021 года,  5-летняя девочка и 6-летний мальчик находились в гостях у своей бабушки в деревне Малая Тумна Балахтинского района Красноярского края. Утром мать и бабушка ушли на работу, оставив детей в доме одних. Вернувшись около 11 часов дня, бабушка обнаружила малолетних внуков без признаков жизни. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть детей.

СКР отмечает, что в ходе осмотра в доме изъяты имевшиеся продукты питания, медицинские препараты, бытовая химия для проведения необходимых экспертных исследований. Параллельно проверку организовала и прокуратура края. 

«В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, в том числе, проверена версия о возможном отравлении детей продуктами питания. Прокуратурой будет дана оценка соблюдению законными представителями своих обязанностей, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отмечает ведомство.

Расследование данного дела поставлено на особый контроль.

Добавим, что телеграм-канал «Борус» со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает, что смерть детей не связана с роллами. 

«У остальных членов семьи признаков отравления не зафиксировано. Также за последние дни никто из жителей Балахтинского района не обращался с жалобами на отравление», — говорится в сообщении. 

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.