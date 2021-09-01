Двое маленьких детей умерли в Красноярском крае. Причиной могли стать съеденные роллы

Двое маленьких детей погибли в Красноярском крае. Правоохранительные органы проверяют версию об отравлении продуктами. По информации телеграм-канала Baza, днем ранее мать накормила троих своих детей роллами и суши из кафе, в котором она работает.

Следственный комитет возбудил уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По версии следствия, 30 августа 2021 года, 5-летняя девочка и 6-летний мальчик находились в гостях у своей бабушки в деревне Малая Тумна Балахтинского района Красноярского края. Утром мать и бабушка ушли на работу, оставив детей в доме одних. Вернувшись около 11 часов дня, бабушка обнаружила малолетних внуков без признаков жизни. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть детей.

СКР отмечает, что в ходе осмотра в доме изъяты имевшиеся продукты питания, медицинские препараты, бытовая химия для проведения необходимых экспертных исследований. Параллельно проверку организовала и прокуратура края.

«В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, в том числе, проверена версия о возможном отравлении детей продуктами питания. Прокуратурой будет дана оценка соблюдению законными представителями своих обязанностей, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отмечает ведомство.

Расследование данного дела поставлено на особый контроль.