Двое человек пострадали при пожаре в Шегарском районе

В Мельниково Шегарского района пожар произошел на летней кухне, пострадали два человека, сообщает региональное МЧС.
Архивное фото
Архивное фото
В 20 метрах от жилого дома обгорели стены внутри летней кухни. Площадь пожара составила 9 кв.м. Мужчина 1959 года рождения, который проживал на летней кухне, получил ожоги кистей, был доставлен в районную больницу. Ещё один мужчина получил отравление продуктами горения лёгкой степени, от госпитализации отказался, – пояснили в ведомстве.
Пожар ликвидировали за 15 минут, в тушении пожара участвовала одна единица техники и четыре человека.
Причина пожара устанавливается сотрудниками МЧС.