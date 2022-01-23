Двое человек пострадали при пожаре в Шегарском районе

В 20 метрах от жилого дома обгорели стены внутри летней кухни. Площадь пожара составила 9 кв.м. Мужчина 1959 года рождения, который проживал на летней кухне, получил ожоги кистей, был доставлен в районную больницу. Ещё один мужчина получил отравление продуктами горения лёгкой степени, от госпитализации отказался, – пояснили в ведомстве.