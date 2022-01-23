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Двое человек пострадали при пожаре в Шегарском районе

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В Мельниково Шегарского района пожар произошел на летней кухне, пострадали два человека, сообщает региональное МЧС. 

Архивное фото
Архивное фото

В 20 метрах от жилого дома обгорели стены внутри летней кухни. Площадь пожара составила 9 кв.м. Мужчина 1959 года рождения, который проживал на летней кухне, получил ожоги кистей, был доставлен в районную больницу. Ещё один мужчина получил отравление продуктами горения лёгкой степени, от госпитализации отказался, – пояснили в ведомстве. 

 

Пожар ликвидировали за 15 минут, в тушении пожара участвовала одна единица техники и четыре человека. 

Причина пожара устанавливается сотрудниками МЧС. 

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