«Движуха пошла, растормошили контору»: бастующих на севере Красноярского края вахтовиков вывозят с месторождения

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Вахтовики Тагульского месторождения на севере Красноярского края отказались работать, пока им не выплатят зарплату. Прокуратура сообщает, что за сентябрь и октябрь им должны более 7,5 миллионов рублей. Месторождение принадлежит «РН-Ванкор», дочернему предприятию «Роснефти».

Фото: vankorneft.rosneft.ru

Обращение вахтовиков к начальнику участка ООО «ГЭМ», одной из подрядных орагнизаций, опубликовано в группе «Вахтовик [Вахта-Работа] во «Вконтакте». В тексте говорится о том, что работники не покинут месторождения и не выйдут на работу, пока им не выплатят долги по зарплате. «В связи с невыплатой заработной платы более 15 дней, на основании статьи 142 части 2 ТКРФ, мы приостанавливаем работы с 09.12.2020 года, - говорится в обращении, подписанном 44 вахтовиками. - И сообщаем Вам, что будем отсутствовать на рабочих местах до полного расчета по заработной плате».

На прикрепленном к посту видео сотрудники месторождения возмущенно говорят по телефону с человеком, ответственным за выплату зарплат. Человек отвечает работникам, что «не отрицает задержку в полтора месяца» и обещает 9 декабря выплатить зарплату за сентябрь.

Мы тут с вам не работаем, а залезаем в долги все глубже и глубже, - говорит на видео один из вахтовиков. - У меня умер папа, а мне даже не на что его было похоронить! Я писал и бумагу, и все. Мне даже ни копейки не дали

Долги по зарплате есть не только перед находящимися на вахте сотрудниками, но и теми, кто сейчас находится в межвахтовом отпуске. Об этом рассказал ТВ2 работник подрядной организации «МК Групп» Ярослав.

«Дома, на выходных, тоже очень много тех, кто остался без зарплаты, – говорит Ярослав. – За август и сентябрь нам, кто не на вахте, не было выплат вообще никаких. Тем, кто на месторождении, из-за забастовки уже собираются октябрь закрывать. А мы дома, нас никто не хочет слышать, про деньги вообще ничего не слышно. Вчера обещали выплатить — выплат не было, обещал выплатить сегодня - тоже никаких денег».

Ярослав уверен, что «Роснефть» вовремя платит подрядным организациям деньги, но те по непонятным причинам не выдают зарплаты своим сотрудникам. «Мне лично должны около 80 тысяч за август и 10 дней сентября. А есть люди, кому они по 200 и по 300 тысяч должны. Приходится самим залезать в долги. Кредиты не дают, уже все просрочили с этими зарплатами, испортили себе истории с какой работой», – сетует мужчина.

Фото: vankorneft.rosneft.ru

Сейчас, как рассказал ТВ2 один из вахтовиков по имени Иван, бастующих вывозят с месторождения. Вместе с ними вывозят еще нескольких сотрудников, в общей сложности – около 60 человек.

Мы написали заявления об увольнении: не видим смысла нахождения и дальнейшей работы здесь, – рассказал Иван. – Они обещают нам оплатить за октябрь 14-15 декабря, 20 декабря обещают аванс за ноябрь, а уже 15 января заплатить за ноябрь. Не знаю, хватит у них денег на бастующих или нет. Насчет тех, кто дома, даже не могу знать. Прокуратура выступила гарантом дальнейшей работы. Тут действительно движуха пошла, растормошили контору.