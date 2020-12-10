«Движуха пошла, растормошили контору»: бастующих на севере Красноярского края вахтовиков вывозят с месторождения
Вахтовики Тагульского месторождения на севере Красноярского края отказались работать, пока им не выплатят зарплату. Прокуратура сообщает, что за сентябрь и октябрь им должны более 7,5 миллионов рублей. Месторождение принадлежит «РН-Ванкор», дочернему предприятию «Роснефти».
Обращение вахтовиков к начальнику участка ООО «ГЭМ», одной из подрядных орагнизаций, опубликовано в группе «Вахтовик [Вахта-Работа] во «Вконтакте». В тексте говорится о том, что работники не покинут месторождения и не выйдут на работу, пока им не выплатят долги по зарплате. «В связи с невыплатой заработной платы более 15 дней, на основании статьи 142 части 2 ТКРФ, мы приостанавливаем работы с 09.12.2020 года, - говорится в обращении, подписанном 44 вахтовиками. - И сообщаем Вам, что будем отсутствовать на рабочих местах до полного расчета по заработной плате».
На прикрепленном к посту видео сотрудники месторождения возмущенно говорят по телефону с человеком, ответственным за выплату зарплат. Человек отвечает работникам, что «не отрицает задержку в полтора месяца» и обещает 9 декабря выплатить зарплату за сентябрь.
Мы тут с вам не работаем, а залезаем в долги все глубже и глубже, - говорит на видео один из вахтовиков. - У меня умер папа, а мне даже не на что его было похоронить! Я писал и бумагу, и все. Мне даже ни копейки не дали
Долги по зарплате есть не только перед находящимися на вахте сотрудниками, но и теми, кто сейчас находится в межвахтовом отпуске. Об этом рассказал ТВ2 работник подрядной организации «МК Групп» Ярослав.
«Дома, на выходных, тоже очень много тех, кто остался без зарплаты, – говорит Ярослав. – За август и сентябрь нам, кто не на вахте, не было выплат вообще никаких. Тем, кто на месторождении, из-за забастовки уже собираются октябрь закрывать. А мы дома, нас никто не хочет слышать, про деньги вообще ничего не слышно. Вчера обещали выплатить — выплат не было, обещал выплатить сегодня - тоже никаких денег».
Ярослав уверен, что «Роснефть» вовремя платит подрядным организациям деньги, но те по непонятным причинам не выдают зарплаты своим сотрудникам. «Мне лично должны около 80 тысяч за август и 10 дней сентября. А есть люди, кому они по 200 и по 300 тысяч должны. Приходится самим залезать в долги. Кредиты не дают, уже все просрочили с этими зарплатами, испортили себе истории с какой работой», – сетует мужчина.
Сейчас, как рассказал ТВ2 один из вахтовиков по имени Иван, бастующих вывозят с месторождения. Вместе с ними вывозят еще нескольких сотрудников, в общей сложности – около 60 человек.
Мы написали заявления об увольнении: не видим смысла нахождения и дальнейшей работы здесь, – рассказал Иван. – Они обещают нам оплатить за октябрь 14-15 декабря, 20 декабря обещают аванс за ноябрь, а уже 15 января заплатить за ноябрь. Не знаю, хватит у них денег на бастующих или нет. Насчет тех, кто дома, даже не могу знать. Прокуратура выступила гарантом дальнейшей работы. Тут действительно движуха пошла, растормошили контору.
Представитель ОО «Главэлектромонтаж» Алексей Сафонов рассказал ТВ2, что долги по заработной плате компания планирует погасить до конца 2020 года. Задержка, по его словам, возникла из-за увеличения себестоимости работ в связи с коронавирусом.
«Фактически затраты на Фонд оплаты труда выросли на треть, – прокомментировал Сафонов. – При этом контрактная цена у нас не поменялась. На треть выросло, потому что и нам, и привлеченным нами подрядчикам приходится месяц за свой счет держать людей в обсерваторе. При этом мы должны платить им заработную плату, не имея с этого никакой выработки».
В данный момент проверку информации о задержке зарплат на Тагульском месторождении ведет прокуратура города Игарка. 8 декабря сотрудник ведомства провел рабочее совещание с представителями «РН-Ванкор», полицейскими и сотрудниками СК. Также прокурор встретился с работниками месторождения, получил объяснения от гендиректора ООО «Главэлектромонтаж» и сотрудников подрядных организаций.
«По предварительным данным, задолженность по оплате труда образовалась перед 117 работниками подрядных организаций ООО "Главэнергомонтаж", ООО "МК Групп", ООО "Газхиммонтаж" за период сентябрь, октябрь 2020 г., ее размер превысил 7,5 млн рублей, - говорится в сообщении на сайте прокуратуры. - Сегодня, генеральному директору ООО «Главэнергомонтаж» прокуратурой объявлено предостережение о недопустимости нарушений трудового законодательства, собраны материалы для организации судебной защиты нарушенных прав работников».
В пресс-службе ведомства отмечают, что «Главэнергомонтаж», МК «Групп» и «Газхиммонтаж» зарегистрированы и находятся в г. Санкт-Петербурге. Поэтому материалы проверки направят и тамошнему прокурору для общенадзорной проверки этих организаций.
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