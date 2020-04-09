Движение транспорта по ул. Косарева и в пер. Тихий ограничат из-за ремонтных работ

Так, до 17 часов 11 апреля будет ограничено движение по ул. Косарева на участке от ул. Киевской до ул. Артема. Здесь бригады «ТомскРТС» заменят строительную часть и трубопровод участка тепломагистрали № 4. Летом на этом же участке дороги будет положен новый асфальт. Ранее мэр Томска Иван Кляйн поручал синхронизировать графики ведения ремонтных работ на дорогах и инженерных коммуникациях.



До 15 апреля движение транспорта ограничено в пер. Тихом на участке от ул. Водяной до дома в пер. Тихом, 4/1. Здесь специалисты ресурсоснабжающих организаций заменят изношенный надземный участок тепловой сети тепломагистрали № 6.



Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.