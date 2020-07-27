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Движение транспорта по ул. Савиных ограничат до 10 августа
6 часов назад
В Томске ограничили движение автомобилей на двух участках ул. Савиных — от ул. Советской до ул. Кулева и от ул. Советской до пр. Ленина. Ограничение продлится до 24 часов 10 августа.
Временное ограничение движения связано с проведением бригадами АО «ТомскРТС» работ по реконструкции тепломагистрали № 4.
Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.
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