Движение транспорта по проспекту Кирова будет ограничено до 20 августа

Томичей предупреждают о временном ограничении движения транспорта по пр. Кирова, сообщает пресс-служба мэрии.





Движение автомобилей будет периодически ограничено по одной полосе пр. Кирова на участке от пр. Ленина до ул. Советской в период с 10 до 22 часов до 20 августа.



Здесь подрядчик городской администрации выполняет работы по благоустройству бульвара по пр. Кирова, временное затруднение движения связано с погрузкой и выгрузкой материалов и планировкой склонов.