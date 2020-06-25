Новости
Движение транспорта по проспекту Кирова будет ограничено до 20 августа
6 часов назад
Томичей предупреждают о временном ограничении движения транспорта по пр. Кирова, сообщает пресс-служба мэрии.
Движение автомобилей будет периодически ограничено по одной полосе пр. Кирова на участке от пр. Ленина до ул. Советской в период с 10 до 22 часов до 20 августа.
Здесь подрядчик городской администрации выполняет работы по благоустройству бульвара по пр. Кирова, временное затруднение движения связано с погрузкой и выгрузкой материалов и планировкой склонов.
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?