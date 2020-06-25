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25 июня,
2020
Новости

Движение транспорта по проспекту Кирова будет ограничено до 20 августа

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Томичей предупреждают о временном ограничении движения транспорта по пр. Кирова, сообщает пресс-служба мэрии.


Движение автомобилей будет периодически ограничено по одной полосе пр. Кирова на участке от пр. Ленина до ул. Советской в период с 10 до 22 часов до 20 августа.

Здесь подрядчик городской администрации выполняет работы по благоустройству бульвара по пр. Кирова, временное затруднение движения связано с погрузкой и выгрузкой материалов и планировкой склонов.

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