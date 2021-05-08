Движение по Коммунальному мосту восстановлено в полном объеме

Движение транспорта на Коммунальном мосту возобновлено в обычном режиме, сообщает пресс-служба мэрии. Допустимая скорость движения здесь составляет 60 км в час.

В пятницу по просьбе мэрии Томский электромеханический завод за свой счет провел восстановительные работы на деформационном шве. В настоящее время бетонные блоки на мосту демонтированы.

3 мая на проезжей части Коммунального моста был поврежден деформационный шов. На этом месте сотрудники мэрии установили бетонный блок и соответствующий дорожный знак.

Коммунальный (Южный, Старый) мост в областном центре является первым по времени постройки капитальным мостом через Томь. Строительство объекта велось с 1969 по 1973 год, запуск в эксплуатацию состоялся в 1974 году. Ранее на его месте были понтонный мост, паромная и ледовая переправы. Очередная реконструкция моста была проведена в 2008 году.





В конце декабря 2020 года мэрия сообщала, что, согласно проектной документации, срок проведения капитального ремонта Коммунального моста Томска составляет 11 месяцев. Предварительно стоимость работ оценивается в 1,216 млрд рублей.