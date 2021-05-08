Добрые новости
08 мая,
2021
1
фото
Новости

Движение по Коммунальному мосту восстановлено в полном объеме

ТВ2
ТВ2
57 минут назад

Движение транспорта на Коммунальном мосту возобновлено в обычном режиме, сообщает пресс-служба мэрии. Допустимая скорость движения здесь составляет 60 км в час.

3 мая на проезжей части Коммунального моста был поврежден деформационный шов. На этом месте сотрудники мэрии установили бетонный блок и соответствующий дорожный знак.  


В пятницу по просьбе мэрии Томский электромеханический завод за свой счет провел восстановительные работы на деформационном шве. В настоящее время бетонные блоки на мосту демонтированы. 

Движение по Коммунальному мосту восстановлено в полном объеме

Коммунальный (Южный, Старый) мост в областном центре является первым по времени постройки капитальным мостом через Томь. Строительство объекта велось с 1969 по 1973 год, запуск в эксплуатацию состоялся в 1974 году. Ранее на его месте были понтонный мост, паромная и ледовая переправы. Очередная реконструкция моста была проведена в 2008 году.


В конце декабря 2020 года мэрия сообщала, что, согласно проектной документации, срок проведения капитального ремонта Коммунального моста Томска составляет 11 месяцев. Предварительно стоимость работ оценивается в 1,216 млрд рублей.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.