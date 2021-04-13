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13 апреля,
2021
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Движение по улице Сибирской частично ограничат с 20 апреля

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Специалисты «Томскводоканала» будут заменять участок аварийного водопровода на улице Сибирской. Из-за работ движение транспорта будет ограничено с 00.00 20 апреля до 23.59 26 апреля по ул. Сибирской на участке от пер. Архангельского до ул. Сибирской, 33а.

Движение по улице Сибирской частично ограничат с 20 апреля

Основной поток транспорта с ул. Сибирской будет перенаправлен на ул. Никитина, пр. Фрунзе и другие улицы.

Для подъезда к своим домам жители могут воспользоваться дублирующим проездом, расположенным параллельно ул. Сибирской, в соответствии с временной схемой организации движения по этому участку.

На время действия ограничения будут скорректированы схемы движения автобусов, курсирующих по маршрутам №№ 13/14 и 37. Так, автобусы маршрута №№ 13/14 от ул. Красноармейской по направлению к пр. Фрунзе будут следовать следующим образом: ул. Алтайская – ул. Тверская – ул. Никитина – ул. Киевская – пр. Фрунзе и далее по маршруту. В направлении от пр. Фрунзе к ул. Красноармейской автобусы будут ездить по схеме: пр. Фрунзе – ул. Красноармейская и далее по маршруту.

Автобусы № 37 от ул. Сибирской к пр. Фрунзе будут курсировать так: ул. Сибирская – пр. Комсомольский – пр. Фрунзе – далее по маршруту. В обратном направлении: пр. Фрунзе – ул. Киевская – ул. Герцена – пр. Комсомольский – ул. Сибирская и далее по маршруту.

Схема измененных маршрутов доступна на сайте муниципального Центра организации и контроля пассажироперевозок по ссылке.

Томичей просят заранее выбирать маршруты движения.

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