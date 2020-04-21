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21 апреля,
2020
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Движение по улице Елизаровых вновь ограничат на три дня

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Движение по улице Елизаровых вновь ограничат из-за проведения ремонтных работ, сообщает компания «ТомскРТС».

Движение по улице Елизаровых вновь ограничат на три дня

Работы по замене переходов тепловых сетей под проезжей частью улицы Елизаровых будут проводиться в районе домов №22 и №39. Специалисты заменят 70 метров изношенного трубопровода диаметром 200 миллиметров.


«Специалисты «ТомскРТС» 22 апреля (в среду) приступят к замене двух участков тепломагистрали №4, расположенных под проезжей частью улицы Елизаровых, на которой в этом году планируется обновить асфальтовое покрытие. На время проведения работ с 21.00 22 апреля до 12.00 25 апреля (субботы) будет перекрыто движение транспорта по улице Елизаровых на участке от проспекта Кирова до улицы Артема», — говорится в сообщении.


Для проведения работ  с 00.00 до 23.00 четверга, 23 апреля, будет приостановлено теплоснабжение ряда домов по нечетным сторонам улицы Елизаровых и проспекта Кирова. После завершения монтажа трубопроводов теплоснабжение потребителей будет восстановлено в полном объеме.


«В четверг ожидается 26 градусов тепла, что позволит сохранить в жилых домах комфортную температуру. Работы будут проведены по обращению администрации Томска в связи с тем, что в текущем году проезжую часть улицы Елизаровых планируется отремонтировать. Компания приносит абонентам извинения за доставленные неудобства», – цитируют в компании технического директора СП «Тепловые сети» Дмитрия Бутакова.


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