Движение по улице Елизаровых вновь ограничат на три дня

Работы по замене переходов тепловых сетей под проезжей частью улицы Елизаровых будут проводиться в районе домов №22 и №39. Специалисты заменят 70 метров изношенного трубопровода диаметром 200 миллиметров.





«Специалисты «ТомскРТС» 22 апреля (в среду) приступят к замене двух участков тепломагистрали №4, расположенных под проезжей частью улицы Елизаровых, на которой в этом году планируется обновить асфальтовое покрытие. На время проведения работ с 21.00 22 апреля до 12.00 25 апреля (субботы) будет перекрыто движение транспорта по улице Елизаровых на участке от проспекта Кирова до улицы Артема», — говорится в сообщении.





Для проведения работ с 00.00 до 23.00 четверга, 23 апреля, будет приостановлено теплоснабжение ряда домов по нечетным сторонам улицы Елизаровых и проспекта Кирова. После завершения монтажа трубопроводов теплоснабжение потребителей будет восстановлено в полном объеме.





«В четверг ожидается 26 градусов тепла, что позволит сохранить в жилых домах комфортную температуру. Работы будут проведены по обращению администрации Томска в связи с тем, что в текущем году проезжую часть улицы Елизаровых планируется отремонтировать. Компания приносит абонентам извинения за доставленные неудобства», – цитируют в компании технического директора СП «Тепловые сети» Дмитрия Бутакова.





Читайте также:

Движение по Елизаровых перекрыто до 18 апреля. Фото







​ПОДДЕРЖИ ТВ2!

