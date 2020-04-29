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29 апреля,
2020
Новости

Движение по улице Елизаровых вновь ограничат из-за ремонта сетей

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Специалисты «ТомскРТС» в среду, 29 апреля, приступят к замене пятого перехода тепломагистрали № 4, расположенного под проезжей частью улицы Елизаровых, на которой в этом году планируется обновить асфальтовое покрытие. 


На время проведения работ по замене этого участка тепловых сетей с 21.00 29 апреля до 06.00 1 мая будет перекрыто движение транспорта по улице Елизаровых на участке от проспекта Кирова до улицы Шевченко. 


«Ремонтные работы будут проводиться в районе дома № 56 по улице Елизаровых. Специалисты СП «Тепловые сети» заменят 35 метров изношенного трубопровода диаметром 200 мм», — сообщил технический директор «Тепловые сети» АО «ТомскРТС» Дмитрий Бутаков.


Для проведения работ по монтажу трубопровода с 00.00 до 23.00 четверга, 30 апреля, будет приостановлено горячее водоснабжение в доме № 56 по улице Елизаровых. После завершения монтажных работ горячее водоснабжение этого объекта будет возобновлено. 


«Замена данного участка тепловой сети производится также по обращению администрации города Томска в связи планами по ремонту автодороги на улице Елизаровых. Компания приносит абонентам извинения за доставленные неудобства и просит на время ремонта выбирать объездные пути», — отметил Бутаков.

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