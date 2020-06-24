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Движение по улице 19-ой Гвардейской Дивизии ограничат до пятницы
44 минуты назад
В Томске на участке между домами №№ 7 и 9а по по ул. 19-ой Гв. Дивизии будет ограничено движение с 20 часов 24 июня до 6 часов 26 июня.
Здесь строительные бригады выполнят работы по выносу сетей водопровода на объекте «Строительство транспортной развязки с ж. д. Тайга – Томск на 76 км». В связи с этим скорректирована работа маршрутного автобуса № 4. Он будет курсировать по схеме: ул. Нахимова – ул. Ф. Лыткина – прзд. Вершинина.
Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.
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