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24 июня,
2020
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Движение по улице 19-ой Гвардейской Дивизии ограничат до пятницы

ТВ2
ТВ2
44 минуты назад

В Томске на участке между домами №№ 7 и 9а по  по ул. 19-ой Гв. Дивизии будет ограничено движение с 20 часов 24 июня до 6 часов 26 июня.

Здесь строительные бригады выполнят работы по выносу сетей водопровода на объекте «Строительство транспортной развязки с ж. д. Тайга – Томск на 76 км». В связи с этим скорректирована работа маршрутного автобуса № 4. Он будет курсировать по схеме: ул. Нахимова – ул. Ф. Лыткина – прзд. Вершинина.

Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.

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