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31 декабря,
2019
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Движение по проспекту Ленина ограничат во время фейерверка

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

С 18 часов 31 декабря до 1.30 1 января в Томске будет перекрыта часть дорог, прилегающих к Ново-Соборной площади, стадиону «Труд» и Городскому саду.


Также ограничат движение автомобилей по ул. Советской от пересечения с пр. Фрунзе до пересечения с ул. Герцена с сохранением движения электротранспорта. С 00.30 до 1.30 1 января будет прекращено движение автомобилей по ул. Белинского от пр. Фрунзе до ул. Герцена. В это же время ограничат движение по проспекту Ленина на участке от проспекта Кирова до проспекта Фрунзе. 


С 18 часов 31 декабря до 1.30 1 января будет запрещена стоянка транспорта на пр. Ленина от пр. Фрунзе до ул. Герцена.

Движение по проспекту Ленина ограничат во время фейерверка

Добавим, что работа общественного транспорта в Новогоднюю ночь будет продлена. Автобусы будут работать на маршрутах №№ 2, 11, 12, 19, 20, 22, 25/52, 26, 29, 4, 5, 16, 23, 53, 30/33 и 36/37 с интервалом движения 15-20 минут. Троллейбусы на маршрутах № 1,2,3,6, а трамваи на маршрутах № 1, 2, 2а. Электротранспорт доставит горожан на фейерверк и обратно, после чего около 2-3 часов ночи отправится в парк.


Стоимость проезда в электротранспорте для пенсионеров до 24 часов 31 декабря будет 16 рублей, после полуночи – 17 рублей. Стоимость проезда в маршрутках составит 40 рублей.


1 января пассажирский транспорт начнет работу с 8 часов. C утра 1 января в общественном транспорте проезд будет стоить 22 рубля до 21 часа, с 21 до 23 часов будет действовать «вечерний» тариф в размере 25 рублей. Проезд пожилых томичей — женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет — будет стоить 17 рублей.

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