Движение по проспекту Ленина ограничат во время фейерверка

С 18 часов 31 декабря до 1.30 1 января в Томске будет перекрыта часть дорог, прилегающих к Ново-Соборной площади, стадиону «Труд» и Городскому саду.





Также ограничат движение автомобилей по ул. Советской от пересечения с пр. Фрунзе до пересечения с ул. Герцена с сохранением движения электротранспорта. С 00.30 до 1.30 1 января будет прекращено движение автомобилей по ул. Белинского от пр. Фрунзе до ул. Герцена. В это же время ограничат движение по проспекту Ленина на участке от проспекта Кирова до проспекта Фрунзе.







С 18 часов 31 декабря до 1.30 1 января будет запрещена стоянка транспорта на пр. Ленина от пр. Фрунзе до ул. Герцена.