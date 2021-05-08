Движение по проспекту Ленина ограничат в Томске в День Победы

9 мая на пр. Ленина будет ограничено движение транспорта с 8 до 15 часов.
Изменятся схемы движения общегородского маршрутного транспорта, следующего от автовокзала Томск-1, по улицам: пр.Кирова – пр.Комсомольский - пр.Фрунзе – пр.Ленина (пл. Новособорная) – Московский тракт - Коммунальный мост – далее по маршруту.
Для троллейбусов маршрутов№№1,3,4 движение на участке от пл.Новособорная до Лагерного сада с 8 до 15 часов будет закрыто.
С водителями пассажирского муниципального электротранспорта проведен дополнительный инструктаж по вопросу неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, правил перевозки пассажиров и багажа с учетом возможного массового скопления пешеходов в День Победы на трамвайных путях по ул.Советской на участке от пр.Кирова до пр.Фрунзе.
Со схемой движения маршрутных автобусов можно ознакомиться по ссылке.
Администрация Томска рекомендует томичам выбирать для движения другие пути. В ночь с 8 на 9 мая томичей просят на парковать личный транспорт на проспекте Ленина на участке от ул.Московский тракт до ул.Нахимова.