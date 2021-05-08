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08 мая,
2021
Новости

Движение по проспекту Ленина ограничат в Томске в День Победы

ТВ2
ТВ2
1 час назад

9 мая на пр. Ленина будет ограничено движение транспорта с 8 до 15 часов.


Изменятся схемы движения общегородского маршрутного транспорта, следующего от автовокзала Томск-1, по улицам: пр.Кирова – пр.Комсомольский - пр.Фрунзе – пр.Ленина (пл. Новособорная) – Московский тракт - Коммунальный мост – далее по маршруту.


Для троллейбусов маршрутов№№1,3,4 движение на участке от пл.Новособорная до Лагерного сада с 8 до 15 часов будет закрыто.


С водителями пассажирского муниципального электротранспорта проведен дополнительный инструктаж по вопросу неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, правил перевозки пассажиров и багажа с учетом возможного массового скопления пешеходов в День Победы на трамвайных путях по ул.Советской на участке от пр.Кирова до пр.Фрунзе.


​Со схемой движения маршрутных автобусов можно ознакомиться по ссылке.


Администрация Томска рекомендует томичам выбирать для движения другие пути. В ночь с 8 на 9 мая томичей просят на парковать личный транспорт на проспекте Ленина на участке от ул.Московский тракт до ул.Нахимова.

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