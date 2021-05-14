Движение по одной полосе Мокрушинского тракта ограничат на сутки

В указанный период времени подрядчик городского департамента капитального строительства - УП ТО «Областное ДРСУ», проведет работы по фрезерованию и асфальтированию проезжей части в районе Мокрушинского переезда. Напомним, минувшей ночью также велись работы на участке переезда.

С 12 часов 15 мая до 16 часов 16 мая будет ограничено движение автомобилей в сторону ул. Мокрушина от Богашевского тракта. Машины смогут двигаться только по одной полосе.

Накануне утром Томск встал в пробках на Мокрушинском переезде. Причина — срочные ремонтные работы на ж/д путях в районе Мокрушинского переезда.





«Работы согласованы и должны были завершиться до утра, но продолжились в связи с обнаружением повреждений, влияющих на безопасность дорожного движения. В ходе ремонта устраняются повреждения запорных устройств (плит), которые при проезде через железнодорожные пути влияют на безопасность дорожного движения. Проводится замена старых запорных устройств», — поясняли в мэрии.

Строительство транспортного узла на 76-м км железной дороги Тайга – Томск началось в 2017 году. Узел объединяет четыре городские улицы (Красноармейская, 19-й Гвардейской дивизии, Мокрушина и Нефтяная) и две магистрали, ведущие из южной части в центр города (Богашевский и Коларовский тракты).





Общая стоимость проекта – более 1,8 млрд рублей. В настоящее время большинство работ уже завершилось. Официально открыть переезд обещают в ближайшее время.





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