Движение по Кузовлевскому тракту ограничили еще на месяц

Томичей предупреждают о закрытии движения транспорта от ул. Мичурина до Кузовлевского тракта в направлении ТНХК до 31 октября.





Сооружение путепровода через железнодорожные пути в районе Кузовлевского тракта предназначено для осуществления двухполосного автомобильного движения в обе стороны для пересечения железной дороги.





Специалисты подразделений городской администрации провели визуальный осмотр путепровода, выявив дефекты, препятствующие дальней эксплуатации. Среди них – разрушение защитного слоя бетона, коррозия арматуры балок пролетного строения, сколы, разрушение бетона узла опирания ригеля на стойку промежуточной опоры, обрушение части переходной плиты, угроза обрушения лежня, деформация барьерного ограждения, размыв грунта под опорами и железнодорожным полотном и пр.





В период, когда движение автомобилей через путепровод закрыто, специалисты департамента капитального строительства разрабатывают технические решения проведения первоочередных мероприятий по ремонту деформационных швов и других восстановительных работ. В это же время в целях обеспечения безопасности будет смонтирована подсветка барьерных ограждений на закрытом участке пути.





Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.