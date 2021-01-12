Движение по Коммунальному мосту восстановлено в полном объеме

На Коммунальном мосту Томска завершены работы по ремонту деформационного шва. Сегодня движение транспорта здесь возобновлено в обычном режиме — автомобили могут двигаться с привычной скоростью не более 60 км/ч, сообщает пресс-служба мэрии.

Накануне подрядчик демонтировал временные дорожные знаки и бетонные блоки. Ранее эти конструкции установили для обеспечения безопасности участников движения.





«В связи с возникшим повреждением конструкций деформационного шва на Коммунальном мосту администрация Томска обратилась к специалистам ТЭМЗа, которые имеют опыт работы на этом объекте. Они провели здесь крепежно-сварочные работы по восстановлению металлического листа подвижного деформационного шва Оперативный ремонт позволил обеспечить безопасность автомобилистов и возобновить полноценное движение транспорта на мосту, увеличив его пропускную способность», — сообщил заммэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус.





В мэрии отмечают, что представители Томского электромеханического завода им. В.В. Вахрушева провели ремонтные работы на безвозмездной основе.





Коммунальный (Южный, Старый) мост в областном центре является первым, по времени постройки, капитальным мостом через Томь. Строительство объекта велось с 1969 по 1973 года, запуск в эксплуатацию состоялся в 1974 году. Ранее на его месте были понтонный мост, паромная и ледовая переправа. Очередная реконструкция моста была проведена в 2008 году.





Ранее мэрия подготавливала проектную документацию, чтобы затем объявить конкурс на капитальный ремонт Коммунального моста. Согласно проектной документации, срок проведения строительных работ составит 11 месяцев. Предварительная стоимость работ — 1,2 млрд рублей.