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28 апреля,
2020
Новости

Движение по двум томским улицам ограничат почти на месяц

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Ограничения коснутся улиц Савиных и Амурской, сообщает мэрия Томска.


С 9 часов 28 апреля до 20 часов 13 мая введут ограничение по Амурской на участке от Смирнова до Кутузова. В это время бригады «Томскводоканала» займутся прокладкой трубопровода и устройством водопроводных колодцев.


С 9 часов 28 апреля до 24 часов 3 мая движение транспорта ограничат по улице Савиных от проспекта Ленина до улице Карпова.


«На этом участке специалисты АО «ТомскРТС» организуют работы по замене изношенного участка тепловой сети и восстановлению строительной части тепловой камеры на тепломагистрали № 4», — объясняет причину перекрытия движения. 


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