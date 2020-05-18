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18 мая,
2020
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Движение ограничат на улице 79 Гвардейской Дивизии из-за ремонта сетей

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

С 19 мая на кольцевом пересечении по ул. 79 Гвардейской Дивизии в направлении от ул. Пушкина в сторону пр. Мира и в направлении от пр. Мира в сторону ул. Пушкина ограничат движение. Для транспорта организуют реверсивное движение на кольцевом пересечении по ул. 79 Гвардейской Дивизии с ул. Говорова.


Причина ограничения — работы по замене части трубопровода на участке тепломагистрали № 6. Ремонт будет проводиться в два этапа.


Первый этап — при движении от ул. Пушкина в сторону пр. Мира. На этом участке движение будет ограничено с 9 часов 19 мая до 24 часов 23 мая.


Второй этап — при движении от пр. Мира в сторону ул. Пушкина. Здесь ограничение продлится с 9 часов 25 мая до 24 часов 29 мая.


Также до 24 часов 18 июня ограничено движение транспорта по ул. Усова: на участках от ул. Усова, 9 до ул. Советской и от ул. Советской до пр. Ленина. Здесь проводятся работы по реконструкции тепломагистрали № 1.

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