Движение ограничат на улице 79 Гвардейской Дивизии из-за ремонта сетей

С 19 мая на кольцевом пересечении по ул. 79 Гвардейской Дивизии в направлении от ул. Пушкина в сторону пр. Мира и в направлении от пр. Мира в сторону ул. Пушкина ограничат движение. Для транспорта организуют реверсивное движение на кольцевом пересечении по ул. 79 Гвардейской Дивизии с ул. Говорова.





Причина ограничения — работы по замене части трубопровода на участке тепломагистрали № 6. Ремонт будет проводиться в два этапа.





Первый этап — при движении от ул. Пушкина в сторону пр. Мира. На этом участке движение будет ограничено с 9 часов 19 мая до 24 часов 23 мая.





Второй этап — при движении от пр. Мира в сторону ул. Пушкина. Здесь ограничение продлится с 9 часов 25 мая до 24 часов 29 мая.





Также до 24 часов 18 июня ограничено движение транспорта по ул. Усова: на участках от ул. Усова, 9 до ул. Советской и от ул. Советской до пр. Ленина. Здесь проводятся работы по реконструкции тепломагистрали № 1.

