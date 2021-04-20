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20 апреля,
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Движение на участке трассы по улице Сибирской ограничат 20 апреля

ТВ2
ТВ2
32 минуты назад

Движение транспорта по улице Сибирской на участке от пер. Архангельского до ул. Сибирской, 33а ограничат со вторника 00 часов 20 апреля до 23.59. В это время «Томскводоканал» заменит аварийный участок водопровода. Томичей просят заранее выбирать маршруты движения.

Движение на участке трассы по улице Сибирской ограничат 20 апреля

Работы «Томскводоканала» на ул.Сибирской проводятся в рамках комплекса подготовительных мероприятий к масштабному отключению водоснабжения в южной части Томска.


Основной поток транспорта с ул. Сибирской будет перенаправлен на ул. Никитина, пр. Фрунзе и другие улицы.

Для подъезда к своим домам жители могут воспользоваться дублирующим проездом, расположенным параллельно ул. Сибирской, в соответствии с временной схемой организации движения по этому участку.

На время действия ограничения будут скорректированы схемы движения общественного транспорта – автобусов, курсирующих по маршрутам №№ 13/14 и 37. Так, автобусы маршрута №№ 13/14 от ул. Красноармейской по направлению к пр. Фрунзе будут следовать следующим образом: ул. Алтайская – ул. Тверская – ул. Никитина – ул. Киевская – пр. Фрунзе и далее по маршруту. В направлении от пр. Фрунзе к ул. Красноармейской автобусы будут ездить по схеме: пр. Фрунзе - ул. Красноармейская и далее по маршруту.

Автобусы № 37 от ул. Сибирской к пр. Фрунзе будут курсировать так: ул. Сибирская - пр. Комсомольский – пр. Фрунзе – далее по маршруту. В обратном направлении: пр. Фрунзе – ул. Киевская – ул. Герцена – пр. Комсомольский – ул. Сибирская и далее по маршруту.

Схема измененных маршрутов доступна на сайте муниципального Центра организации и контроля пассажироперевозок по ссылке.

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