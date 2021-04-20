Движение на участке трассы по улице Сибирской ограничат 20 апреля

Движение транспорта по улице Сибирской на участке от пер. Архангельского до ул. Сибирской, 33а ограничат со вторника 00 часов 20 апреля до 23.59. В это время «Томскводоканал» заменит аварийный участок водопровода. Томичей просят заранее выбирать маршруты движения.

Работы «Томскводоканала» на ул.Сибирской проводятся в рамках комплекса подготовительных мероприятий к масштабному отключению водоснабжения в южной части Томска.



