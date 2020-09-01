Движение «Голос – за честные выборы» объявляет набор наблюдателей

Движение в защиту прав избирателей «Голос – за честные выборы» проводит тренинги для наблюдателей за выборами в Думу города Томска, которые пройдут 13 сентября 2020 года.

Движение «Голос» — организация по общественному наблюдению за выборами. В ходе всей предвыборной кампании независимые наблюдатели фиксируют все, что происходит на избирательном участке и затем информацию о нарушениях размещают на сайте «Карта нарушений».





Движение придерживается принципа политического нейтралитета, как одного из основных условий независимого наблюдения за выборами: это выражается в готовности сотрудничать со всеми политическими силами и кандидатами в регионе. Каждый общественный контролер накануне своего визита на избирательный участок проходит обучение движения “Голос”, а также получает комплект необходимых документов, включая памятки, составленные на основе Федерального закона № 67-ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”.