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01 сентября,
2020
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Новости

Движение «Голос – за честные выборы» объявляет набор наблюдателей

ТВ2
ТВ2
17 минут назад

Движение в защиту прав избирателей «Голос – за честные выборы» проводит тренинги для наблюдателей за выборами в Думу города Томска, которые пройдут 13 сентября 2020 года. 

Тренинг для наблюдателей
Тренинг для наблюдателей
Фото: Анна Юдина

Движение «Голос»   — организация по общественному наблюдению за выборами. В ходе всей предвыборной кампании независимые наблюдатели фиксируют все, что происходит на избирательном участке и затем информацию о нарушениях размещают на сайте «Карта нарушений».


Движение придерживается принципа политического нейтралитета, как одного из основных условий независимого наблюдения за выборами: это выражается в готовности сотрудничать со всеми политическими силами и кандидатами в регионе. Каждый общественный контролер накануне своего визита на избирательный участок проходит обучение движения “Голос”, а также получает комплект необходимых документов, включая памятки, составленные на основе Федерального закона № 67-ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”. 

Тренинг для наблюдателей
Тренинг для наблюдателей
Фото: Анна Юдина

Записаться на обучении для наблюдателей можно здесь. Организаторы тренингов обращают внимание, что количество мест для записи на тренинги ограничено. Расписание по ссылке будет дополняться. В случае возникновения вопросов, можно связаться с координатором движения в Томске Анной Юдиной (anna_yudina@golosinfo.org).

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