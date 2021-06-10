Движение большегрузов ограничат на месяц на трассе Могильный Мыс — Парабель — Каргасок

На участке 149 ‑ 165,8 км автодороги Могильный Мыс ‑ Парабель ‑ Каргасок с 10 июня по 10 июля 2021 года вводится временное ограничение движения для большегрузного транспорта.





Движение ограничено для транспортных средств, общая масса которых превышает 10 тонн. Ограничение введено для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения дальнейшего разрушения дорожной одежды и земляного полотна.





«На участке 149 ‑ 165,8 км автодороги Могильный Мыс ‑ Парабель ‑ Каргасок установлены соответствующие дорожные знаки, — отметил начальник департамента транспорта Томской области Юрий Баев. — Просим автомобилистов соблюдать введенные ограничения и требования дорожных знаков».