Движение транспорта по Красноармейской в районе Южной восстановлено

По информации департамента городского хозяйства администрации Томска, специалисты АО «ТомскРТС» завершили работы на этом участке: заменили строительную часть и трубопровод тепломагистрали №4.

Движение транспорта по ул. Красноармейской в районе площади Южной восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме того, по информации департамента городского хозяйства администрации Томска, возобновилось движение транспорта на участке пр. Фрунзе от ул. Крылова до ул. Белинского. АО «ТомскРТС» выполнило здесь работы по реконструкции тепломагистрали № 2Н.

Уточняется, что участок проспекта пока подсыпан щебнем. Асфальтирование будет произведено ресурсоснабжающей организацией на следующей неделе.