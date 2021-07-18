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Главная Новости Движение транспорта по Красноармейской в районе Южной восстановлено
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Движение транспорта по Красноармейской в районе Южной восстановлено

ТВ2
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13 часов назад

Движение транспорта по ул. Красноармейской в районе площади Южной восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По информации департамента городского хозяйства администрации Томска, специалисты АО «ТомскРТС» завершили работы на этом участке: заменили строительную часть и трубопровод тепломагистрали №4.

Транспорт возобновил движение по прежним схемам.

Кроме того, по информации департамента городского хозяйства администрации Томска, возобновилось движение транспорта на участке пр. Фрунзе от ул. Крылова до ул. Белинского. АО «ТомскРТС» выполнило здесь работы по реконструкции тепломагистрали № 2Н. 

Уточняется, что участок проспекта пока подсыпан щебнем. Асфальтирование будет произведено ресурсоснабжающей организацией на следующей неделе.

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