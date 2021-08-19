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Главная Новости Движение транспорта на участках проспекта Кирова и улицы Киевской будет перекрыто на выходные
Новости

Движение транспорта на участках проспекта Кирова и улицы Киевской будет перекрыто на выходные

ТВ2
ТВ2 ТВ2
48 минут назад

С 20 часов пятницы до 14 часов воскресенья для движения транспорта будет закрыт участок проспекта Кирова от улицы Белинского до улицы Вершинина. Здесь будут работать бригады «ТомскРТС», чтобы возобновить подачу горячей воды.

Во время перекрытия троллейбусы-«тройки» будут курсировать по схеме: ОКБ - Ивана Черных - Бела Куна - Сергя Лазо - Новосибирская - Рабочая - 1-я Рабочая - Иркутский тракт - Пушкина - площадь Соляная - Кузнечный взвоз - переулок 1905 года - проспект Ленина - Лагерный сад.

Автобусы маршрутов 141/2, 4, 12, 23, 119 будут работать следующим образом:

С  9 часов пятницы до 14 часов воскресенья движение автомобилей будет приостановлено и по улице Киевской на участке от улицы Герцена до улицы Енисейской. Здесь также будут работать энергетики. К моменту окончания ремонта они должны восстановить асфальтовое покрытие на проезжей части и нанести горизонтальную дорожную разметку на месте проведения работ.

Продумывайте заранее свой маршрут!

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