Движение транспорта на участках проспекта Кирова и улицы Киевской будет перекрыто на выходные

С 20 часов пятницы до 14 часов воскресенья для движения транспорта будет закрыт участок проспекта Кирова от улицы Белинского до улицы Вершинина. Здесь будут работать бригады «ТомскРТС», чтобы возобновить подачу горячей воды.

Во время перекрытия троллейбусы-«тройки» будут курсировать по схеме: ОКБ - Ивана Черных - Бела Куна - Сергя Лазо - Новосибирская - Рабочая - 1-я Рабочая - Иркутский тракт - Пушкина - площадь Соляная - Кузнечный взвоз - переулок 1905 года - проспект Ленина - Лагерный сад.

Автобусы маршрутов 141/2, 4, 12, 23, 119 будут работать следующим образом: