Движение транспорта на участке проспекта Фрунзе будет перекрыто на выходные

С 21 часа 16 июля до 24 часов 18 июля для движения транспорта будет закрыт участок на проспекте Фрунзе от улицы Крылова до улицы Белинского. Связано это с проведением «ТомскРТС» работ по реконструкции тепломагистрали, сообщается на сайте администрации Томска.

В указанный период времени троллейбусы маршрута № 2 будут следовать по схеме «Лагерный сад – мкр. Черемошники», маршрута № 6 — «мкр. Радужный — пл. Ленина — пр. Кирова — Томск-I». Троллейбусы «тройки» с 20 часов 16 июля до 14 часов 18 июля будут доставлять пассажиров по маршруту «ОКБ — пл. Ленина — пр. Кирова — Томск-I». С 14 часов воскресенья троллейбусы № 3 будут работать по обычной схеме.

Движение автобусов № 5, 8/9, 16/131, 25/52, 36, 37, 53 будет организовано по схеме: