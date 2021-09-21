Движение на участке улицы Герцена в Томске снова станет односторонним

С сегодняшнего дня движение на участке улицы Герцена от проспекта Ленина до улицы Советской снова станет односторонним в сторону проспекта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Томска. С 10 до 15 часов подрядчик восстановит здесь все необходимые дорожные знаки.

Напомним, в мае администрация города приняла решение открыть на Герцена двустороннее движение автомобилей. Так как на проспекте Фрунзе велись работы бригад «ТомскРТС», и это бы вызвало большое скопление транспорта и постоянные пробки. В понедельник все работы завершили.