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Движение на участке улицы Герцена в Томске снова станет односторонним

ТВ2 ТВ2

С сегодняшнего дня движение на участке улицы Герцена от проспекта Ленина до улицы Советской снова станет односторонним в сторону проспекта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Томска. С 10 до 15 часов подрядчик восстановит здесь все необходимые дорожные знаки.

Напомним, в мае администрация города приняла решение открыть на Герцена двустороннее движение автомобилей. Так как на проспекте Фрунзе велись работы бригад «ТомскРТС», и это бы вызвало большое скопление транспорта и постоянные пробки. В понедельник все работы завершили.

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