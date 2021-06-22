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Главная Новости Движение на Яковлева ограничат на два дня
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Движение на Яковлева ограничат на два дня

ТВ2
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37 минут назад

С 20 часов 25 июня до 24 часов 27 июня движение автомобилей будет ограничено на участке ул. Яковлева от пер. Мариинского до ул. Больничной. Здесь будут работать бригады «ТомскРТС». Они заменят строительную часть и трубопровод на тепломагистрали № 7.

Напомним, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги»  выполнят ремонт дороги на улицах Яковлева — Красноармейская (от Пушкина до проспекта Кирова). Работы выполняет «Томская строительная компания». Она же отвечает за ремонт дороги от переулка Батенькова до улицы Дальне-Ключевской. Сумма контракта составила почти 185 миллионов рублей.

Горожан просят заранее выбирать для движения объездные пути.

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