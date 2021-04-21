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21 апреля,
2021
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Двенадцатилетнему Сереже, у которого умерла мама, нужна семья

Светлана Сырова
Светлана Сырова
3 часа назад

Ясноглазый мальчик Сережа появился на пороге центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в январе 2020 года. Его опыт проживания в детском учреждении совсем небольшой.  Одиннадцать лет своей жизни ребенок был в семье.  В течение его последнего домашнего года мама лежала в больнице. Лечилась долго, но безуспешно. А когда ее не стало, родственники по самым разным причинам  не смогли продолжить воспитание Сережи и передали мальчика под опеку государства.  

Сережа
Сережа

— Сережа довольно тяжело переносил адаптацию, например, у него был плохой аппетит, - вспоминает психолог центра. – Он по характеру не очень открытый, и ему было трудно общаться со взрослыми.


Мальчик привыкал к условиям детского учреждения, выбрав только одного воспитателя. Однако его неплохо приняли в свою среду дети, которые увидели в замкнутом мальчике пусть молчаливого, но спокойного собрата по несчастью. Есть Сергей стал лучше и даже начал улыбаться. Особенно парня радует все, что связано с кораблями. Он любит их рисовать, лепить из пластилина и строить из подручных материалов. Также Сережа с интересом смотрит кино и с упоением читает книги о кораблях. Спроси ребенка о судьбе «Титаника», и он расскажет всю его историю. И это несмотря на учебу в коррекционной школе. 

Двенадцатилетнему Сереже, у которого умерла мама, нужна семья

— Врачи не ставят мальчику диагноз, у него 3 группа здоровья, - отмечает сотрудник центра. 

Сережа, хоть и не слишком общительный человек, но вполне впишется в семью с другими детьми. Будем верить, что у него появятся любящие родители, которые подарят ему свое тепло и помогут пережить потерю матери.  


Если вы заинтересовались судьбой мальчика, обращайтесь в опеку Асиновского района Томской области по телефонам:

 8 (38241) 2-43-04, 8 (38 241) 2-12-32.


Анкета Сергея: здесь

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