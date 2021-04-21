Двенадцатилетнему Сереже, у которого умерла мама, нужна семья

Ясноглазый мальчик Сережа появился на пороге центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в январе 2020 года. Его опыт проживания в детском учреждении совсем небольшой. Одиннадцать лет своей жизни ребенок был в семье. В течение его последнего домашнего года мама лежала в больнице. Лечилась долго, но безуспешно. А когда ее не стало, родственники по самым разным причинам не смогли продолжить воспитание Сережи и передали мальчика под опеку государства.

— Сережа довольно тяжело переносил адаптацию, например, у него был плохой аппетит, - вспоминает психолог центра. – Он по характеру не очень открытый, и ему было трудно общаться со взрослыми.





Мальчик привыкал к условиям детского учреждения, выбрав только одного воспитателя. Однако его неплохо приняли в свою среду дети, которые увидели в замкнутом мальчике пусть молчаливого, но спокойного собрата по несчастью. Есть Сергей стал лучше и даже начал улыбаться. Особенно парня радует все, что связано с кораблями. Он любит их рисовать, лепить из пластилина и строить из подручных материалов. Также Сережа с интересом смотрит кино и с упоением читает книги о кораблях. Спроси ребенка о судьбе «Титаника», и он расскажет всю его историю. И это несмотря на учебу в коррекционной школе.