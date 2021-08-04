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Главная Новости Две жительницы Красноярска отравились алкоголем, одна из них скончалась
Новости

Две жительницы Красноярска отравились алкоголем, одна из них скончалась

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

Две жительницы Красноярска отравились алкоголем из пластиковой бутылки, одна из них скончалась. Региональное МВД ведет проверку. 

 

1 августа 54-летняя жительница Красноярска вместе с 24-летней дочерью выпили алкоголь из пластиковой бутылки, купленной в неустановленном месте. На следующий день 24-летняя девушка почувствовала себя плохо и вызвала скорую. В больнице она впала в кому и скончалась, а после симптомы отравления появились у матери погибшей. 

Полицейские изъяли бутылку с остатками алкоголя и направили ее на физико-химическую экспертизу. Сейчас сотрудники выясняют, где и у кого женщины купили спиртное. 

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