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16 января,
2020
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Две женщины задохнулись при пожаре на улице Вершинина в Томске

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В пятиэтажке на улице Вершинина произошел пожар. В результате погибли две женщины, отравившись продуктами горения, сообщает пресс-служба регионального МЧС. 

Две женщины задохнулись при пожаре на улице Вершинина в Томске
Фото: МЧС России по Томской области

Информация о пожаре поступила 15 января в 23:18. На момент прибытия первого подразделения в первом подъезде шел дым из квартиры на втором этаже.


Пожарные проникли в квартиру через окно по трехколенной лестнице. В комнате были обнаружены тела двух женщин, 1927 и 1955 годов рождения.


В комнате обгорели вещи, два шкафа, оплавился натяжной потолок. Площадь пожара составила 2 кв. м.


Причина пожара устанавливается.

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