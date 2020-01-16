Две женщины задохнулись при пожаре на улице Вершинина в Томске

В пятиэтажке на улице Вершинина произошел пожар. В результате погибли две женщины, отравившись продуктами горения, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Информация о пожаре поступила 15 января в 23:18. На момент прибытия первого подразделения в первом подъезде шел дым из квартиры на втором этаже.





Пожарные проникли в квартиру через окно по трехколенной лестнице. В комнате были обнаружены тела двух женщин, 1927 и 1955 годов рождения.





В комнате обгорели вещи, два шкафа, оплавился натяжной потолок. Площадь пожара составила 2 кв. м.





Причина пожара устанавливается.