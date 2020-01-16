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Две женщины задохнулись при пожаре на улице Вершинина в Томске
3 часа назад
В пятиэтажке на улице Вершинина произошел пожар. В результате погибли две женщины, отравившись продуктами горения, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Информация о пожаре поступила 15 января в 23:18. На момент прибытия первого подразделения в первом подъезде шел дым из квартиры на втором этаже.
Пожарные проникли в квартиру через окно по трехколенной лестнице. В комнате были обнаружены тела двух женщин, 1927 и 1955 годов рождения.
В комнате обгорели вещи, два шкафа, оплавился натяжной потолок. Площадь пожара составила 2 кв. м.
Причина пожара устанавливается.
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