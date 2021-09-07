Две школьницы пропали в Кемеровской области. В последний их раз видели с неизвестным мужчиной

Две девочки пропали в городе Киселевск Кемеровской области. Последний раз их видели с неизвестным мужчиной. Управление СК по Кемеровской области возбудило дело по ст. 105 УК (убийство). Следствие устанавливает и отрабатывает круг общения одноклассниц, проверяет адреса знакомых, одноклассников, близких родственников.

10-летние Ульяна Дегтярь и Анастасия Феслер ушли в школу №12 6 сентября. 7 сентября волонтеры «ЛизыАлерт» начали поиск детей. По данным отряда, Анастасия была одета в белую гипюровую блузку и черные штаны, Ульяна — в темно-синюю школьную форму, бордовые колготки, красные кроссовки и синий фартук, с собой у нее был серо-голубой рюкзак.