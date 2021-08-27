Две сибирячки вошли в список Forbes самых богатых женщин Сибири

Как пишет Тайга. Инфо, член совета директоров «Иркутской нефтяной компании» (ИНК) Марина Седых заняла 17 место списка Forbes, ее состояние оценивается в $350 млн. Она является владелицей 11% от компании ООО «Приор», которая управляет ИНК. В 90-е она окончила иркутский госуниверситет по специальности «правоведение», работала в администрации районного поселения в Приморском крае, в юридическом отделе Иркутского завода тяжелого машиностроения, после стала главным юридическм консультантом в «Востсибнефтегазгеологии».

Марина Седых с 2013 по 2018 год была депутатом иркутского регионального Заксобрания, состояла в «Единой России». ИНК она руководила до июня этого года, после покинула должность, но осталась в совете директоров.

Еще одна сибирячка — Лариса Прокопьева — заняла 24 место в рейтинге Forbes. Она основательница фармацевтического предприятия «Эвалар» и почетная гражданка Бийска. Состояние Прокопьевой оценили в 4,5 млрд рублей. Также она владеет долями в фирмах «Фармавест», «Центр красоты и здоровья „Эвалар“», «Аналитический испытательный центр „Тест“» и «Биоком». Свой бизнес Лариса Прокопьева начала в 1991 году, будучи сотрудницей научно-производственного объединения «Алтай». Она вместе с польской предпринимательницей Эвой Домбровской решила производить косметику, название составлено из частей имен женщин. Но бизнес не стал успешным с первого раза и Эва покинула его, продав долю Ларисе. Прокопьева сделала ставку на производство БАДов и предприятие стало успешным.