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Две школы в Забайкалье закрыли на карантин из-за коронавируса
4 часа назад
Две школы в Забайкалье перейдут на дистанционное обучение из-за COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона.
Два случая коронавируса обнаружили в школах поселка Новокручининский и Маккавеево Читинского района. Дистанционный режим обучения в школах может продлиться около двух недель. За это время все помещения школы продезинфицируют.
«Учебный процесс не пострадает. Апробация удаленного образовательного процесса пройдена в этом году», — отмечается в сообщении.
Это не первый случай, когда у учеников обнаружили коронавирус в Сибири. Класс в одной из новосибирских школ после первых дней занятий закрыли на карантин. У одного из учеников обнаружили коронавирус. Предположительно ребенок заразился в семье от матери, пишет Интерфакс.
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