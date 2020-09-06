Две школы в Забайкалье закрыли на карантин из-за коронавируса

Два случая коронавируса обнаружили в школах поселка Новокручининский и Маккавеево Читинского района. Дистанционный режим обучения в школах может продлиться около двух недель. За это время все помещения школы продезинфицируют.





«Учебный процесс не пострадает. Апробация удаленного образовательного процесса пройдена в этом году», — отмечается в сообщении.





Это не первый случай, когда у учеников обнаружили коронавирус в Сибири. Класс в одной из новосибирских школ после первых дней занятий закрыли на карантин. У одного из учеников обнаружили коронавирус. Предположительно ребенок заразился в семье от матери, пишет Интерфакс.









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