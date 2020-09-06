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06 сентября,
2020
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Новости

Две школы в Забайкалье закрыли на карантин из-за коронавируса

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Две школы в Забайкалье перейдут на дистанционное обучение из-за COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона. 

Две школы в Забайкалье закрыли на карантин из-за коронавируса
Фото: пресс-служба администрации Могойтуйского района

Два случая коронавируса обнаружили в школах поселка Новокручининский и Маккавеево Читинского района. Дистанционный режим обучения в школах может продлиться около двух недель. За это время все помещения школы продезинфицируют.


«Учебный процесс не пострадает. Апробация удаленного образовательного процесса пройдена в этом году», — отмечается в сообщении.


Это не первый случай, когда у учеников обнаружили коронавирус в Сибири. Класс в одной из новосибирских школ после первых дней занятий закрыли на карантин. У одного из учеников обнаружили коронавирус. Предположительно ребенок заразился в семье от матери, пишет Интерфакс. 



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